Axios: США и Иран согласовали текст 60-дневного меморандума

Переговорщики США и Ирана согласовали проект так называемого 60-дневного меморандума о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. Об этом сообщил Axios со ссылкой на двух американских чиновников и еще один информированный источник.

По словам собеседников издания, документ предполагает свободный проход по Ормузскому проливу без пошлин и задержаний судов. Иранская сторона также обязуется разминировать морской коридор за 30 дней. США, согласно проекту, должны обсудить с Ираном разморозку его активов и смягчение санкций. В меморандуме также упоминается механизма, который поможет Ирану начать получать гуманитарную помощь.

Axios отмечает, что проект меморандума еще не одобрил президент США Дональд Трамп, как и руководство Ирана.

24 мая Дональд Трамп говорил, что проект мирного договора почти согласован. В Иране подтверждали контакты переговорщиков по документу. Накануне американский президент заявил, что недоволен переговорным процессом с Ираном и намекнул на возможность возобновления боев.