«Спартак» и «Краснодар» оштрафованы по итогам суперфинала Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение о наложении штрафных санкций на московский «Спартак» и «Краснодар» по итогам Суперфинала Кубка России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решающий матч турнира, прошедший 24 мая на столичной арене «Лужники», завершился ничьей в основное время — 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты красно-белых (4:3). Для «Спартака» этот трофей стал первым крупным успехом с 2022 года.

Как уточнили в пресс-службе РФС, столичный клуб оштрафован на 100 тыс. руб. Основанием для применения санкции стало скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений в ходе матча.

«Краснодару» назначен штраф в размере 150 тыс. руб. Из этой суммы 50 тыс. — за допущенную командой задержку начала встречи, а 100 тыс. — за неподобающее поведение игроков (шесть предупреждений, полученных футболистами «быков» в ходе игры).

Помимо этого, главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев привлечен к дисциплинарной ответственности в виде штрафа в 10 тыс. руб. за выход за пределы технической зоны.

Наталья Решетняк