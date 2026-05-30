Ущерб от действий экс-вице-губернатора Кубани Нестеренко оценили в 146 млн рублей

Общий ущерб по уголовному делу бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко превысил 146,7 млн руб. Такую сумму в ходе судебного заседания назвала представитель государственного обвинения, передает корреспондент ТАСС.

Экс-чиновник обвиняется в совершении трех эпизодов превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при капитальном ремонте школ в Херсонской области. По версии следствия, господин Нестеренко ненадлежащим образом контролировал подрядчиков, подписывал и оплачивал контракты на завышенную по цене или невыполненную работу.

«Преступные действия Нестеренко по ненадлежащему контролю за своевременным и полным исполнением подрядчиком работ по контракту в установленный срок, приемке и оплате за счет бюджетных средств как фактически не выполненных, так и фиктивно завышенных в стоимости работ, повлекли тяжкие последствия в виде причинения департаменту строительства Краснодарского края крупного материального ущерба», — заявила прокурор.

Гособвинитель уточнила, что сумма причиненного ущерба по первому эпизоду превышает 25,9 млн руб., по второму достигает почти 87,9 млн руб., по третьему — почти 32,9 млн руб.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что в расчет ущерба вошли как суммы за фактически невыполненные работы, так и незаконно включенные в сметы средства на фиктивное удорожание.

Судебный процесс по делу Александра Нестеренко продолжается. Экс-чиновник не признает вину.

Наталья Решетняк