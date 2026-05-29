Губернатор Ставрополья: 18 объектов водоснабжения модернизировали на востоке края

В преддверии летнего сезона специалисты «Крайводоканала» провели замену насосно-силового оборудования на 18 объектах водоснабжения в четырех восточных округах Ставропольского края, что позволит обеспечить стабильную подачу воды для 64 тыс. местных жителей в период максимального потребления, написал глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

В Ставропольском крае стартовала масштабная подготовка систем водоснабжения к летнему периоду. Особое внимание уделено восточным территориям, где основным источником воды выступают артезианские скважины. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, профильные службы завершили обновление инфраструктуры в четырех округах: Арзгирском, Нефтекумском, Левокумском и Курском.

Сотрудники регионального водоканала смонтировали новые насосные агрегаты на скважинах, а также модернизировали оборудование на станциях водоподготовки и транспортировки ресурса. Эти меры призваны обеспечить бесперебойное снабжение 64 тысяч человек в часы наибольшего расхода воды, традиционно приходящиеся на жаркие месяцы.

«Поставил задачу перед региональным министерством ЖКХ и “Крайводоканалом” — добиться, чтобы люди получали качественный ресурс без сбоев и в зной, и при пиковых нагрузках на сети», — подчеркнул Владимир Владимиров.

На востоке края, где, по данным властей, водоснабжение в летний период традиционно остается наиболее уязвимым, замена насосно-силового оборудования стала частью планомерной работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. В правительстве региона отметили, что подобные мероприятия, направленные на повышение надежности сетей, будут продолжены и в следующие месяцы.

Станислав Маслаков