«Конкуренция в ходе праймериз остается высокой, особенно в Краснодарском крае»

До 31 мая в России проходит предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу. Кандидатами могли стать граждане старше 21 года, не состоящие в других партиях и не имеющие непогашенной судимости. Для участников специальной военной операции предусмотрена возможность дистанционной подачи документов, а также дополнительная поддержка. По итогам голосования к количеству набранных ими голосов автоматически добавят 25%. Как считает депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб, предварительное голосование является важным этапом подготовки к выборам, поскольку позволяет избирателям заранее оценить кандидатов и их программы.

Светлана Бессараб

Фото: предоставлено автором Светлана Бессараб

«Для кандидатов участие в праймериз дает возможность повысить узнаваемость и получить поддержку избирателей. Праймериз также остаются важной площадкой для новых кандидатов. Это возможность заявить о себе и получить политический опыт. При наличии поддержки граждан даже новые участники могут составить конкуренцию фаворитам кампании. При этом для новичков одной из главных сложностей остается необходимость в короткие сроки завоевать доверие жителей. Это требует понимания социальных, экономических и политических процессов, а также уверенности в собственных силах.

Конкуренция в ходе праймериз традиционно остается высокой, особенно в Краснодарском крае. В 2026 году на участие в выборах в Государственную думу на Кубани выдвинулся 241 кандидат. Конкуренция составляет более 10 человек на одно место.

Одной из ключевых особенностей кампании в этом году стал полный переход в электронный формат. Также расширился круг участников. В праймериз принимают участие действующие депутаты, участники СВО, волонтеры, врачи, учителя, студенты, самозанятые и представители других сфер. Главный акцент сделали на доступности участия для разных категорий граждан».