Трехлетнего ребенка госпитализировали после укуса собаки в Переславле

В Ярославле госпитализировали трехлетнего ребенка, которого укусила собака. Об инциденте сообщили в администрации Переславль-Залесского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области

По данным администрации, 27 мая в полицию сообщили, что в больницу поступил ребенок после укуса собаки. Пострадавшего госпитализировали вместе с матерью в Ярославль.

«Полиция проводит проверку. Обязательно организуем отлов животного»,— сообщили в администрации.

Там добавили, что на оказание по обращению с животными без владельцев заключены два контракта — с ИП Ротарь и ИП Гущина. Жителей призвали сообщать о безнадзорных собаках и фактах самовыгула в «Центр благоустройства территорий».

Накануне в Ярославском округе в деревне Кузнечиха на местную жительницу напали пять собак, находившихся на самовыгуле. По факту произошедшего владельцев животных намерены привлечь к ответственности.

Алла Чижова