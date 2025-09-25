Суд не признал недействительным разрешение СЗ «Эталон» на стройку в Воронеже

Арбитражный суд Воронежской области оставил без рассмотрения иск прокуратуры региона о признании недействительным разрешения на строительство многоквартирного дома (МКД) на улице 5 Декабря, 31 в облцентре. Оно было выдано местному ООО СЗ «Эталон» Игоря Корчинова в октябре 2024 года. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Мотивировочная часть решения еще не опубликована. Стороны могут обжаловать его в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Прокуратура инициировала разбирательство в июне. В июле стройку приостановили в качестве обеспечительных мер по иску.

В конце февраля воронежский Госстройнадзор выявил многочисленные нарушения при возведении этого МКД. В частности, на стройке отсутствовала часть шпунтового ограждения со стороны жилых домов по улицам Гродненская и 5 Декабря, также на выполненном ограждении не было распорки. По итогам проверки были возбуждены административные дела, составлены три протокола о нарушении обязательных требований в области строительства (ч. 1 и ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ, для юрлиц — до 600 тыс. руб. штрафа).

По данным единой системы жилищного строительства РФ, «Эталон» возводит 11-этажный кирпичный дом с жилой площадью 13,05 тыс. кв. м. МКД рассчитан на 185 квартир, в нем будет три подъезда. Ввести дом в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2027 года. Проектная стоимость строительства — 2,7 млрд руб.

Алина Морозова