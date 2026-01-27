Воронежский «Эталон» не смог обжаловать возобновление дела о спорной стройке

Арбитражный суд Центрального округа не удовлетворил кассационную жалобу местного застройщика ООО СЗ «Эталон» Игоря Корчинова, оставив в силе решение апелляционной инстанции, которая отправила на новое рассмотрение дело об отмене разрешения на строительство многоквартирного дома (МКД) на улице 5 Декабря, 31 в Воронеже. Оно было выдано компании в октябре 2024 года. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В конце февраля 2025 года воронежский Госстройнадзор выявил многочисленные нарушения при возведении этого МКД. В частности, на стройке отсутствовала часть шпунтового ограждения со стороны жилых домов по улицам Гродненская и 5 Декабря, также на выполненном ограждении не было распорки. По итогам проверки были возбуждены административные дела, составлены три протокола о нарушении обязательных требований в области строительства (ч. 1 и ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ, для юрлиц — до 600 тыс. руб. штрафа).

После этого в июне разбирательство инициировала прокуратура Воронежа. В июле стройку приостановили в качестве обеспечительных мер по иску. В сентябре воронежский арбитраж оставил заявление без рассмотрения, так как у прокурора Воронежа «отсутствовали полномочия» для данного обращения. Суд также отметил, что прокуратура Воронежской области обладала правом обратиться с иском, однако не реализовала его.

Воронежская прокуратура обжаловала решение в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде, пояснив, что реализовала право на участие в деле. Суд отправил дело на новое рассмотрение и отметил, что, так как оно было передано в воронежский арбитраж, полномочия для обращения перешли к прокуратуре региона: «При этом указанный переход является не процессуальным правопреемством, а изменением компетенции органа прокуратуры, полномочного представлять прокурора в арбитражном процессе». Затем «Эталон» направил кассационную жалобу в Арбитражный суд Центрального округа.

По данным единой системы жилищного строительства РФ, «Эталон» возводит 11-этажный кирпичный дом с жилой площадью 13,05 тыс. кв. м. МКД рассчитан на 185 квартир, в нем будет три подъезда. Ввести дом в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2027 года. Проектная стоимость строительства — 2,7 млрд руб.

Егор Якимов