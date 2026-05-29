Пожар на территории морского порта в Темрюке потушили
В Темрюке ликвидировано возгорание на территории морского порта, возникшее в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в ночь на 29 мая, сообщили в оперштабе Кубани.
К тушению пожара были привлечены 47 человек и 14 единиц техники, включая подразделения МЧС России. Открытое горение удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 20:00 мск 28 мая до 07:00 мск 29 мая средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 208 беспилотников самолетного типа над рядом регионов России, включая Краснодарский край, а также над акваторией Азовского моря.