Бастрыкин потребовал доклад по делу дольщиков ярославского ЖК

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав участников долевого строительства жилого комплекса в деревне Ермолово Ярославского округа. Об этом сообщили в ведомстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что более 80 семей заключили с застройщиком договоры на приобретение квартир в двух строящихся домах ЖК «Зеленый Бор». Для покупки квартир многие оформили ипотеку. Здания должны были сдать в апреле 2025 года, однако до сих пор этого не произошло. В связи с чем граждане вынуждены снимать жилье.

«По словам дольщиков, строительные работы на объектах практически не ведутся»,— сообщили в СК.

Длительное отсутствие строительных работ зафиксировано и областным министерством строительства и ЖКХ. Там рассказали, что возведением объекта занимается ООО СК СЗ «Лидер строй», а на стройплощадку регулярно выезжают сотрудники министерства для контроля.

«С ООО СК СЗ "Лидер строй" проведен ряд совещаний. ООО СК СЗ "Лидер строй" указано о недопущении новых переносов сроков передачи квартир. Министерством оказано содействие застройщику по организационным вопросам, в том числе по вопросу подключения жилых домов к сетям газоснабжения»,— сообщили в министерстве и добавили, что застройщик обещал вскоре возобновить строительство.

В начале года Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав граждан. В настоящее время сотрудники ведомства расследуют дело по статье о мошенничестве. Ярославское управление должно доложить главе СК о ходе дела и о мерах, принятых в защиту прав дольщиков.

Алла Чижова