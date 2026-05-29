Гостиничный комплекс Greenmont – победитель премии «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Концепция проекта №1»

Гостиничный комплекс Greenmont от девелоперской компании НЕОМЕТРИЯ удостоен высшей награды в номинации «Концепция проекта №1» международной премии «Рекорды Рынка Недвижимости». Торжественная церемония состоялась 28 мая в Москве и традиционно собрала девелоперов, архитекторов, консультантов и представителей отрасли со всей страны.

Гостиничный комплекс Greenmont – курортный проект международного уровня, который реализуется в Большом Сочи. На благоустроенной территории 4,5 га предусмотрено все необходимое для комфортного отдыха: ландшафтный парк с парящими променадами, пять ресторанов, открытые бассейны, SPA- и wellness-пространства, спортивная инфраструктура, детский клуб. Управлять комплексом будет профессиональный гостиничный оператор UPRO Group, что обеспечит международный уровень сервиса и высокую круглогодичную загрузку.

Победа гостиничного комплекса Greenmont в премии подтверждает высокий класс проекта и интерес профессионального сообщества к развитию сегмента курортной недвижимости, которая сочетает инфраструктурное наполнение и сервисную составляющую, обеспечивая разнообразные сценарии жизни и отдыха.

Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» уже 17 лет формирует рейтинг лучших объектов и компаний отрасли, отмечая проекты, задающие новые стандарты качества, архитектуры, сервиса и инвестиционной привлекательности.

Победители определяются по итогам трехэтапного голосования, в котором участвуют покупатели недвижимости, профессиональное жюри и эксперты рынка. В этом году в голосовании приняли участие более 500 профессионалов отрасли.

