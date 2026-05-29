В Ярославле вступило в силу решение суда о взыскании с экс-депутата 3,5 млн

Вступило в силу решение Кировского районного суда Ярославля о взыскании с бывшего директора АО «Волна» (принадлежит мэрии) и экс-депутата муниципалитета Евгения Мясникова 3,5 млн руб., полученных в качестве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как ранее установил суд, в 2020 – 2022 годах господин Мясников получил взятки за беспрепятственное заключение договоров купли-продажи объектов недвижимости, принадлежащих АО «Волна», — бани №1, а также гаражей и земельных участков на проспекте Авиаторов. В 2023 году Евгения Мясникова приговорили к 6,5 годам лишения свободы.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в бюджет полученных незаконным способом 3,5 млн руб. Суд иск удовлетворил, решение вступило в силу.

«Фактическое взыскание денежных средств находится на контроле прокуратуры области»,— добавили в прокуратуре.

Алла Чижова