Путин встретился с Лукашенко на форуме ЕАЭС

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились на форуме Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане. Об этом сообщил корреспондент «Ъ».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент России Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент России Владимир Путин

Отдельная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла во Дворце независимости Казахстана. До этого там проходили мероприятия саммита ЕАЭС, в котором участвовали оба президента.

Владимир Путин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом. Во Дворце независимости в Астане 28 мая прошли переговоры президента России с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым в расширенном составе. Стороны подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства. Накануне российский президент поучаствовал в Евразийском экономическом форуме, а сегодня — в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

