Путин и Токаев начали переговоры в расширенном формате

Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане проводят переговоры в расширенном формате. Во Дворце независимости присутствуют члены российской делегации, в которую вошли более 30 человек.

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин перед началом переговоров в расширенном составе

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин перед началом переговоров в расширенном составе

Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом накануне. В переговорах с российской стороны участвуют, в том числе, вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, министры природных ресурсов Александр Козлов, просвещения — Сергей Кравцов, транспорта — Андрей Никитин, экономического развития — Максим Решетников, энергетики — Сергей Цивилев, юстиции — Константин Чуйченко, цифрового развития — Максут Шадаев, а также министр спорта Михаил Дегтярев. В поездке президента сопровождают руководители «Росатома», «Роскосмоса», РЖД и другие.

Ожидается, что на переговорах сегодня будут обсуждать ключевые аспекты развития сотрудничества двух стран в разных сферах. Также президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам.

«Почти по всем вопросам международной повестки мы взаимодействуем, сотрудничаем», — сказал на встрече с Владимиром Путиным казахстанский президент. По его словам, визит российского коллеги рассматривают как подтверждение особых отношений двух государств.

