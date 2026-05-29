Никола Пашиняна оставили в игре

Высший евразийский экономический совет не стал его трогать

29 мая в Астане прошло заседание Высшего евразийского экономического совета, на которое приехали главы России, Белоруссии, Киргизии и не приехал глава правительства Армении. О том, как все менялось в течение дня и часа и чем в итоге завершилось,— специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Касым-Жомарт Токаев демонстрировал спокойствие, но все же не такое, как журналисты в пресс-центре.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Утром 29 мая Владимира Путина ждали на заседании ЕАЭС. Съезжались лидеры организации. Давно известно было, что не приехал премьер Армении Никол Пашинян.

Накануне на встрече с избирателями в Ереване он высказался насчет этой ситуации:

— Армения на данный момент не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник ЕАЭС, который одновременно является членом двух высших управляющих органов (Высший евразийский экономический совет и Евразийский межправительственный совет.— “Ъ”)! — поделился Никол Пашинян с избирателями.— Все заявления о возможном выходе Армении из ЕАЭС безосновательны! Те, кто делают такие заявления, не понимают, что роют могилу ЕАЭС!

Ясно: нет Армении — нет ЕАЭС!

Никол Пашинян заверил, что после парламентских выборов, которые состоятся в Армении 7 июня, он обязательно возобновит работу в ЕАЭС:

— А в предстоящем заседании ЕАЭС примет участие и. о. премьера, вице-премьер (Мгер Григорян.— А. К.). После 7 июня, в случае получения мандата, я вернусь к работе, и вы увидите, что все панические заявления будут нейтрализованы!

Но не для того ли делаются панические заявления, чтобы он в конце концов не вернулся к работе?

— Я вернусь в формат ЕАЭС,— настаивал господин Пашинян,— прямо посмотрю в глаза коллегам, выложу все аргументы на стол!.. Когда президент Белоруссии Александр Лукашенко говорит: «А кому нужна Армения?» — это заявление должно иметь политическое последствие!.. И последствием является то, что Армения никогда не останется без альтернативы!.. Мы не останемся в надежде на одну дорогу, одну трубу, одного союзника!..— заявил премьер Армении, давая понять, что его отношения с Александром Лукашенко нисколько не изменились.

Александр Лукашенко раскритиковал огромный утилизационный сбор в ЕАЭС и не стал критиковать премьера Армении.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

То есть этих отношений нет еще с тех пор, как Белоруссия поставила Азербайджану партию ракетных систем залпового огня «Полонез». Никол Пашинян и Александр Лукашенко вечно теперь пререкаются по любому поводу на радость журналистам.

И вот сейчас в просторном зале ожидания, где делегации дожидались начала заседания, я спрашивал у замглавы администрации президента Максима Орешкина, просчитаны ли последствия такого резкого ограничения поставок овощей и фруктов, а также алкоголя из Армении в Россию, какое наша страна продемонстрировала, собственно говоря, только что.

И он говорил, что да, обстановка нервная, в том числе и здесь, в этом зале, и что все прояснится, когда начнется заседание.

— Просчитаны ли последствия? — переспрашивал он.— Вы, может быть, имеете в виду Армению?.. Надеемся, она просчитала последствия.

Он говорил, что ЕС, вообще-то, находится далековато от Армении, имея в виду, очевидно, что Россия ближе.

— Выгоды не очевидны...— пожимал плечами Максим Орешкин.— И коллега, думаю, подтвердит...

Он кивнул на человека, сидевшего за этим же столом, то есть он вовремя узнал его. Коллега подошел только что в поисках свободного места, а может, с самого начала искал близости с Максимом Орешкиным.

Позже выяснилось, что это замминистра экономики Армении Севак Микаелян.

— Коллега нас, по-моему, с интересом слушает,— добавил Максим Орешкин.

Коллега подтвердил:

— Да-да, мне очень интересно!

— Скажите, почему все-таки не приехал ваш премьер? — спросил я его сразу, а чего тянуть-то?

Все равно об этом в конце концов и будет речь.

— А вы вообще понимаете, что в Армении предвыборочная ситуация?! — занервничал и Севак Микаелян.— Найти два дня невозможно!

— Можно было в один уложиться...— предположил я.

— Никак нельзя,— отрезал замминистра.— Нереально! Но не в этом же дело! А в том, что Армения не собирается выходить из ЕАЭС!

Максим Орешкин загадочно молчал, поэтому приходилось говорить мне:

— Просто собирается входить в ЕС?.. Вот именно это, говорят, и нереально: или-или...

— Мы целиком в ЕАЭС!..— выступал Севак Микаелян.— Полностью!

— Пока? — переспросил Максим Орешкин.

— Не пока, а полностью! — воскликнул армянский коллега.— Вот видите!..

— Наверное, все так неспокойны, потому что Армения в ЕАЭС, а в Ереван приезжают лидеры ЕС! — предположил я.— А на встречу с лидерами ЕАЭС премьер Армении не едет...

— Если бы заседание ЕАЭС было в Ереване, приехал бы! — после паузы, которая ему потребовалась, воскликнул Севак Микаелян.

Да, уже было бурно.

А еще во Дворец независимости даже не съехались все участники саммита.

По окончании мероприятия за всех страдал, как обычно, Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Между тем в пресс-центре, где собрались журналисты, происходили странные вещи. Все без исключения пулы сокращались до размеров личных операторов и фотографов. Все, что согласовали накануне,— церемония встречи, совместное фотографирование, узкий состав, подписание итоговых документов...— за всем этим журналисты теперь должны были наблюдать из пресс-центра. А затем отключили и трансляцию из пресс-центра.

Это было уже совершенно беспрецедентно. Оказалось, мы приехали на этот саммит совершенно напрасно. Его закрыли на наших глазах.

Пресс-служба Кремля раздавала свою съемку в Москву, на телеканал «Россия 24», однако все, кто приехал для освещения визита, не видели ничего: ни белорусские, ни киргизские, ни, собственно говоря, казахстанские коллеги. Это было впечатляюще. Ни-че-го. И зачем мы здесь были? Вот это теперь была последняя загадка.

И почему закрыли? Не хотели скандала? Воспитывали журналистов? Всего, похоже, хватало. Как говаривал Максим Орешкин, все что-то на нервах.

Но что-то происходило. Готовились документы, входили-выходили озабоченные люди, министры, помощники президентов, в том числе и России. Согласовывали что-то без конца.

И, кажется, вдруг согласовали. Причем во время заседания в узком составе.

Неожиданно пошла трансляция расширенного заседания.

И теперь ни у кого уже не было, судя по всему, желания генерировать конфликт внутри ЕАЭС. О нем на расширенном заседании промолчал даже Александр Лукашенко, а это уж куда годится.

Кажется, действия России сыграли ту роль, на какую были рассчитаны. Договорились о перемирии. Очевидно, и санитарный контроль овощей и фруктов из Армении может помягчеть.

И теперь о том, что Никол Пашинян не приехал, никто не говорил как о демонстративном жесте.

О нем вообще не говорили.

Видимо, обещание господина Пашиняна приехать на следующее заседание, посмотреть всем в глаза и продолжить работу в ЕАЭС сочли за удовлетворительное. А то и за сделанный цивилизационный выбор.

Сор оставили в избе. (Правда, заявление по Армении все же приняли).

А как штормило!

Андрей Колесников, Астана

