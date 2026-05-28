Путин и Токаев подписали заявление об основах дружбы

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали подписывать совместные документы. Один из них — заявление «О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана».

Среди основ в документе указаны общие границы, как пространство добрососедства и сотрудничества, экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие, как общее достояние традиционных ценностей, молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в области спорта, совместный взгляд в будущее.

Накануне Владимир Путин прибыл в Астану с трехдневным визитом. Сегодня он поучаствует в Евразийском экономическом форуме, а завтра — в заседании Высшего Евразийского экономического совета. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, господа Путин и Токаев подпишут всего 16 двусторонних документов.