В Краснодарском крае в течение последних трех лет не зафиксировано увеличения числа родов на дому, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Точную статистику о количестве домашних родов ведомство не предоставляет, однако подчеркивает, что такие роды связаны с повышенными рисками для матери и ребенка, при этом система родовспоможения края включает 48 медицинских организаций и 67 женских консультаций. Как отмечает врач акушер-гинеколог сети «Клиника Екатерининская» Рузанна Хечанова, сейчас тренд на домашние роды снижается: женщины все больше концентрируются на состоянии здоровья ребенка и возможных рисках во время родовспоможения.

Рузанна Хечанова

«Весь спектр помощи, который может предоставить акушер-гинеколог, акушерка и медицинский персонал в роддоме, безусловно, в контексте домашних родов оказать невозможно. Однако есть определенные группы лиц, которые могут выбирать домашние роды в силу тех или иных причин. Есть женщины, которые разделяют позицию "возвращения к корням", считают домашние роды особым таинством, в которое врач не может или не должен вмешиваться. При этом не учитывается особый медицинский аспект этого процесса.

Что касается осложнений, то это задержка отделения последа, обильные кровотечения, которые возможно иногда нивелировать только переливанием крови в условиях больницы. Все это жизнеугрожающие риски для женщины. Что касается осложнений для ребенка, здесь можно отметить асфиксию, гипоксию, переломы ключицы, обвитие пуповиной и выпадение петель пуповины, преждевременная отслойка плаценты.

Я думаю, что мало кто из акушеров-гинекологов соглашается на выезд в рамках домашних родов, прекрасно понимая риски и ответственность. Из того, что на слуху — сопровождение доулы. Некоторые вызывают дежурные скорые бригады, которые выглядят как "подстраховка", но в любом случае не могут оказывать аналогичный роддому спектр помощи на месте.

Будущим мамам нужно рассказывать о том, как могут проходить "роды мечты". Во-первых, современные методы родовспоможения — это мягкие роды. Во-вторых, женщины должны быть информированы о рисках материнской и детской смертности во время домашних родов.

Квалификация и опыт врачей в перинатальных центрах и родильных домах позволяет оценивать все риски и вовремя принимать необходимые для здоровья и жизни мамы и ребенка решения».