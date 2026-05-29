Правительство Дагестана отчиталось о сносе 115 объектов в водоохранных зонах

В Дагестане демонтировали 115 самовольных сооружений в прибрежных зонах рек в ходе работ по расчистке русел, последовавших за весенним паводком, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Об итогах первоочередных мероприятий доложил на заседании правительственной комиссии председатель кабинета министров республики Магомед Рамазанов. По его словам, оперативно проведенные работы позволили минимизировать риски в период подъема воды с 24 по 26 мая.

«В регионе в сжатые сроки организовали очистку речных русел и зон под мостами, а также наращивание защитных дамб. Благодаря этому в трехдневный промежуток, когда уровень воды достигал неблагоприятных отметок, удалось не допустить развития критического сценария. Сегодня предпосылок для внештатных ситуаций нет, деятельность продолжается», — отметил премьер-министр.

Магомед Рамазанов уточнил, что профильные специалисты проводят выездные инспекции водных артерий. Муниципалитетам и ресурсоснабжающим структурам установлены дедлайны для устранения нелегальных коммуникаций, препятствующих расчистке и углублению дна. Параллельно идёт снос незаконных построек.

«На текущий момент приведено в порядок 17 километров речных русел, освобождено 66 подмостовых пространств и ликвидировано 115 объектов, возведенных без разрешительных документов в водоохранных полосах», — заявил глава республиканского правительства.

Стихия в апреле и мае затронула несколько районов Дагестана, в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Власти намерены продолжить мониторинг и расчистку водных объектов в течение всего лета.

Станислав Маслаков