Матвиенко попросила IT-компании помочь с профилактикой абортов

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила скорректировать выдачу ответов в поисковиках по запросам об абортах. По ее мнению, сначала браузеры должны выдавать информацию о кризисных центрах помощи женщинам, а не о клиниках, в которых можно сделать аборт. Госпожа Матвиенко обратилась с этой инициативой в IT-компании.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Девушки, женщины, которые переживают, смогут ли они справиться с материнством, не должны оставаться наедине со своими тревогами. В этом смысле сеть интернет тоже нужно сделать территорией поддержки семьи»,— сказала госпожа Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики (трансляция велась на странице Совета федерации во «ВКонтакте»). Она подчеркнула, что женщин необходимо предупреждать о том, «чем грозит аборт».

С 2025 года частные клиники в некоторых российских регионах начали отказываться от проведения абортов. В марте от этой услуги отказались все частные клиники Свердловской области. Валентина Матвиенко исключала полный запрет на аборты в России.

