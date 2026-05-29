Ставропольский производитель занял 80% рынка оборудования для обжарки семечек

Предприятие в Шпаковском округе, занимающееся выпуском оборудования для термообработки сыпучих продуктов, обеспечивает технологическую базу для производства каждых 8 из 10 пачек семечек, реализуемых на российском рынке. Оно достигло этого успеха благодаря тому, что получило от регионального Фонда развития промышленности льготный заем в 9 млн руб. на модернизацию парка станков и внедрение отечественного софта, сообщили в минпроме Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минпром СК Фото: минпром СК

Представители Фонда развития промышленности Ставропольского края проинспектировали работу производственного комплекса в Шпаковском муниципальном округе, специализирующегося на создании машин для обжарки круп, орехов, кофе, бобовых и семян подсолнечника. Основа технического парка компании — запатентованные инженерные решения собственной разработки, что выводит ее в число лидеров отечественного машиностроения для пищевой отрасли.

Как отметили в ведомстве, в 2024 году предприятие обратилось за государственной поддержкой. Льготный заем на сумму 9 млн руб. позволил фирме ускорить автоматизацию конвейера, полностью отказаться от применения дорогостоящих импортных комплектующих и модернизировать программное обеспечение, созданное отечественными разработчиками. По оценкам экспертов, доля продукции, обжаренной на агрегатах данного ставропольского изготовителя, достигает 80% от общего объема семечек, фасуемых на территории страны.

Исполняющий обязанности министра, первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Дмитрий Макаркин подчеркнул, что ставропольские компании могут рассчитывать на широкий спектр инструментов государственной поддержки. «По линии минпрома бизнесу доступны льготные займы. Фонд развития промышленности стимулирует выпуск высокотехнологичной и импортозамещающей продукции», — заявил чиновник.

Представители Фонда лично ознакомились с полным циклом производства: от составления конструкторской документации до пусконаладочных процедур и финального тестирования агрегатов. Впечатление от уровня технологического оснащения было высоким, стороны подтвердили намерение продолжать проектное взаимодействие в рамках действующих региональных и федеральных программ.

Станислав Маслаков