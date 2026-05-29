Армения получила уведомление о запрете на ввоз плодоовощной продукции в Россию

Власти Армении получили уведомление об ограничениях на ввоз плодоовощной продукции в Россию. Об этом сообщила пресс-служба управления республики по безопасности пищевых продуктов. Россельхознадзор вводит запрет с 30 мая.

«Руководитель инспекционного органа начал переговоры. Мы разберемся, в чем проблема, и постараемся принять меры для урегулирования»,— сказали в управлении «Sputnik Армения». В ведомстве пообещали предоставить результаты в ближайшее время.

Россельхознадзор решил запретить ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, клубники и других культур из Армении. Меры будут действовать, пока власти республики не обеспечат безопасность продукции, сказали в ведомстве. Такие же меры введены в отношении цветов, минеральной воды «Джермук» и алкогольной продукции из Армении.

Кроме того, Россия пригрозила Армении денонсацией соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов, если республика продолжит сближение с Евросоюзом. Армянская сторона подтвердила, что получила и изучает предупреждение.

