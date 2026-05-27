Россия предупредила Армению о возможной денонсации соглашения по газу

Российское посольство официально передало Армении письмо министра энергетики Сергея Цивилева о последствиях вступления республики в Евросоюз. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».

Из письма, как писал «Ъ», следует, что Россия в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве с Арменией в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если та продолжит процесс вступления в ЕС.

Адресат письма — министерство территориального управления и инфраструктуры Армении — его получение опровергло. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по вопросу расторжения сделки предложил обратиться к «Газпрому». Он также напомнил, что льгота на газ, которую получает Армения, берется «не с неба, а за счет Российской Федерации».

О том, что Россия грозит Армении разрывом соглашения о поставках газа, топлива и алмазов, «Ъ» подробно писал в материале «Ереван отключают от ЕС».