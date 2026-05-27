Армения получила письмо России о возможном прекращении соглашения о газе

Армения получила от властей России письмо с предупреждением о возможной денонсации соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов. Армянская сторона изучит его и ответит «по мере необходимости», сообщили «Интерфаксу» в МИД Армении.

Речь идет о соглашении от 2013 года, которое предполагает отмену экспортных пошлин на поставки газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению. Россия предупредила армянскую сторону, что может приостановить или денонсировать соглашение, если республика продолжит процесс вступления в Евросоюз.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нелогичными попытки «пугать Армению высокими ценами». Он рассчитывает на увеличение доходов республики, так как страна развивает военно-промышленный комплекс и продает оружие другим странам.

