Россия запретила ввоз томатов, огурцов и клубники из Армении

Россия в ближайшие выходные ограничит ввоз плодоовощной продукции из Армении, сообщил Россельхознадзор. Меры планируется ввести уже 30 мая.

«Россельхознадзор ... вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении»,— указано в заявлении. Ограничения будут действовать «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции».

Как писал «Ъ», Москва пригрозила Еревану последствиями при вступлении Армении в Евросоюз. В частности, министр энергетики Сергей Цивилев составил для армянских властей письмо, в котором предупредил о возможном одностороннем разрыве соглашения о поставках газа, топлива и алмазов. Вчера МИД РФ подтвердил, что российское посольство в Ереване официально передало Армении послание главы министерства. Армянский МИД позднее сообщил, что власти страны приступили к изучению содержания письма и ответ предоставят позднее. Премьер-министр Армении Никол Пашинян при этом заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа.

