По факту нападения собак на женщину в Ярославском округе возбудят дело

В Ярославском округе по факту нападения собак, находящихся на самовыгуле, на местную жительницу в деревне Кузнечиха будет возбуждено административное дело. Об этом сообщили в региональной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора.

Ранее в соцсетях очевидцы сообщили, что пять собак повалили женщину на землю, отбиться ей помог прохожий. Автор сообщения дополнил, что животные постоянно находятся на самовыгуле. В инспекции сообщили, что по факту нападения сотрудники административной комиссии и полиции провели проверку.

«По результатам проверки установлено виновное лицо, которое будет привлечено к административной ответственности в соответствии со ст. 17.4 Закона Ярославской области от 03.12.2007 № 100 з "Об административных правонарушениях"»,— сообщили в инспекции.

Штраф по указанной статьи составляет 3 – 5 тыс. руб. В инспекции добавили, что в Кузнечихе будут продолжены рейды.

Алла Чижова