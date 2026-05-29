Почта России выпустила марки с фауной Черного моря

Почта России ввела в обращение новую серию марок, посвященных обитателям Черного моря. Марки уже поступили в почтовые отделения Сочи, сообщили в пресс-службе УФПС Краснодарского края «Почты России».

Каждая марка номиналом 35 руб. выпущена тиражом в 56 тыс. экземпляров. Также подготовили конверты первого дня и специальные штемпели для гашения. Они доступны в Москве, Севастополе и Сочи.

На новых марках изображены представители черноморской фауны. Среди них длиннорылый морской конек, барабуля обыкновенная, морской дракон и желтая тригла.

Длиннорылый морской конек привлекает внимание как один из самых необычных обитателей Черного моря. Он предпочитает мелководные участки, заросшие морской травой и водорослями, где плавает в теплой воде у берега.

Барабуля обыкновенная — это небольшая рыба, принадлежащая к семейству султанковых. Она выделяется длинными усиками на подбородке и красновато-серебристым окрасом.

Морской дракон — одна из самых ядовитых рыб в Черном и Средиземном морях. Он предпочитает обитать на дне в прибрежной зоне, хотя иногда поднимается к поверхности.

Желтая тригла, относящаяся к семейству тригловых, известна своими большими грудными плавниками, напоминающими крылья. Они имеют по три нижних пальцевидных луча, служащих своеобразными «ногами».

Мария Удовик