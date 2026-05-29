В Анапе 15 пляжей получили все разрешительные документы

В Анапе 15 пляжей получили все необходимые разрешительные документы, еще 29 объектов находятся на стадии прохождения экспертизы, говорится в сообщении правительства РФ.

На пострадавших от загрязнения мазутом пляжных территориях продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Ход работ контролирует Роспотребнадзор. Власти уточняют, что 15 пляжей уже полностью оформлены в соответствии с требованиями, по 29 проводится оценка.

Параллельно продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. С начала операции очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно, вывезено около 185,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Уточняется, что весь объем вывезенных отходов либо обезврежен, либо переработан во вторичные материалы.

В работах задействованы 786 человек и 187 единиц техники.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По данным экстренных служб, на борту находилось около 9,2 тыс. тонн мазута; в результате аварии в Черное море попало порядка 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

