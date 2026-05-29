Более 20 объектов агротуризма запустили к летнему сезону в Сочи

В Сочи к летнему сезону открыли более 20 объектов агротуризма. В рамках пресс-тура, организованного администрацией города, журналисты посетили семейную чайную плантацию «Адам Чай» в Лазаревском районе, сообщает пресс-служба мэрии.

Плантация площадью около 15 га была заложена еще в советское время, но после развала СССР пришла в запустение. В 2015 году фермеры Адам и Антонина Хушт решили возродить дело предков. Сейчас из 15 га расчищено около семи, на месте старых кустов выросли чайные деревья высотой до трех метров.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что задача властей — поддержать семейные фермерские хозяйства, которые создают уникальный продукт. Такие проекты возрождают традиции, создают рабочие места для местных жителей и формируют новый туристический продукт, который работает круглый год. За последние пять лет посещаемость объектов сельского туризма выросла вдвое.

Традиционно визитной карточкой региона остаются чайные плантации. В Лазаревском и Хостинском районах работают «Хоста-чай», «Мацестинский чай» и обновленный комплекс «Дагомысчай». Гости могут не только попробовать знаменитый краснодарский чай, но и поучаствовать в сборе сырья. Исторические объекты, такие как дом-музей «Усадьба Кошмана» в Солохауле, сочетают музейную функцию с живым сельским производством.

Первая чайная плантация на территории современной России была заложена в 1901 году в районе села Солох-аул Иудой Кошманом. Тогда высадили около 800 чайных кустов. Этот опыт положил начало развитию отечественного чаеводства. В текущем году в Сочи благодаря совместной работе российских и китайских ученых вывели новые генотипы чая, устойчивые к холоду.

География агротуризма в Сочи не ограничивается чаем. Активно развиваются животноводство, сыроделие, рыбоводство и виноградарство. В заведениях общепита туристам предлагают блюда из местных продуктов в рамках проекта «Выбирай сочинское». Акцент на локальную продукцию поддерживает фермеров в условиях импортозамещения.

В Год единства народов России особый упор сделали на этнографический туризм. В Лазаревском районе разработали новые маршруты, которые знакомят туристов с бытом и традициями адыгов-шапсугов. Экскурсии включают посещение музеев и этнодвориков с чаепитием на местных плантациях.

