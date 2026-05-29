Опубликован график уборки мусора в ярославских парках

Во всех округах Ярославской области начал действовать единый график уборки мусора на общественных территориях. Об этом сообщили в правительстве области.

«По четвергам, пятницам, субботам, а также в праздничные, предпраздничные дни и дни массовых мероприятий мусор будут вывозить в 6.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 и 23.00. В остальные дни — в 6.00, 12.00, 17.00, 20.00 и 23.00»,— сообщили в правительстве области.

Знание графика даст возможность жителям контролировать его исполнение, считает министр строительства и ЖКХ региона Александр Баланцев. Такой график будет действовать с 1 мая до 1 ноября. Также с 1 мая по 1 ноября в едином режиме будут работать фонтаны.

Алла Чижова