В Ярославской области убирать мусор в парках будут пять-шесть раз в день

В Ярославской области вводят единый график уборки мусора на общественных пространствах: скверах, парках, бульварах, площадях и набережных. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Новый документ вводит единые обязательные рекомендации для всех округов. Теперь с четверга по субботу, в праздничные и предпраздничные дни, а также во время массовых мероприятий мусор должен вывозиться шесть раз в день. В остальные дни – пять раз»,— написал Михаил Евраев.

По словам губернатора, решение ввести единый график вызвано жалобами местных жителей на переполненные урны, а также отсутствием на некоторых территориях графика вывоза мусора.

Тем же распоряжением на территории региона вводится единый режим работы фонтанов. Так, фонтаны в пешеходных зонах, парках, скверах, на бульварах, набережных и центральных улицах будут работать с 8:00 до 2:00. В других местах — с 8:00 до 23:00.

Губернатор поручил областной инспекции следить за исполнением требований распоряжения.

Алла Чижова