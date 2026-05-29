Ученые «Сириуса» разработали наноплатформы для лечения онкозаболеваний

Ученые научно-технологического университета «Сириус» создали наноплатформы для диагностики и лечения рака. Разработка позволяет доставлять лекарства прямо в опухоль и перепрограммировать иммунные клетки, сообщили в пресс-службе университета.

За два года исследователи разработали систему адресной доставки лекарств к раковым клеткам. Полученные данные лягут в основу нового проекта по иммунотерапии. Ученые работали с платформами на основе альбуминового носителя, в который загрузили полупроводниковые квантовые точки AgInS. Размер этих частиц — 24 нанометра. Они ярко светятся в инфракрасном диапазоне, что позволяет использовать их для подсветки раковых клеток при диагностике.

Предполагалось, что активные формы кислорода, которые генерируют частицы, смогут напрямую убивать раковые клетки. Но в ходе экспериментов выяснили, что против рака этот механизм не работает. Зато наночастицы показали сильное антибактериальное действие. Это значит, что одни и те же частицы можно использовать в разных областях медицины. Часть дальнейших исследований направят на борьбу с бактериальными инфекциями.

Параллельно исследователи разработали способ выделения и очистки мембранных белков из клеток рака молочной железы. Эти белки используют для создания маскирующего покрытия наноплатформ. Такая оболочка решает две задачи: помогает частицам не попадать под удар иммунной системы и доставляет их именно к раковым клеткам.

Для экспериментов ученые использовали препарат «Фотосенс», который уже применяют в медицине. Его поместили внутрь альбуминовых частиц размером 100 нанометров. Оказалось, что такая упаковка помогает лекарству лучше проникать в клетки и дольше сохранять активность. Кроме того, меняется сам механизм работы. Вместо того чтобы просто разрушать раковую клетку изнутри, новый подход заставляет ее гибнуть иначе. Это может активировать иммунный ответ организма.

Мария Удовик