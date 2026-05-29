Ученые «Сириуса» разработали наноплатформы для лечения онкозаболеваний
Ученые научно-технологического университета «Сириус» создали наноплатформы для диагностики и лечения рака. Разработка позволяет доставлять лекарства прямо в опухоль и перепрограммировать иммунные клетки, сообщили в пресс-службе университета.
За два года исследователи разработали систему адресной доставки лекарств к раковым клеткам. Полученные данные лягут в основу нового проекта по иммунотерапии. Ученые работали с платформами на основе альбуминового носителя, в который загрузили полупроводниковые квантовые точки AgInS. Размер этих частиц — 24 нанометра. Они ярко светятся в инфракрасном диапазоне, что позволяет использовать их для подсветки раковых клеток при диагностике.
Предполагалось, что активные формы кислорода, которые генерируют частицы, смогут напрямую убивать раковые клетки. Но в ходе экспериментов выяснили, что против рака этот механизм не работает. Зато наночастицы показали сильное антибактериальное действие. Это значит, что одни и те же частицы можно использовать в разных областях медицины. Часть дальнейших исследований направят на борьбу с бактериальными инфекциями.
Параллельно исследователи разработали способ выделения и очистки мембранных белков из клеток рака молочной железы. Эти белки используют для создания маскирующего покрытия наноплатформ. Такая оболочка решает две задачи: помогает частицам не попадать под удар иммунной системы и доставляет их именно к раковым клеткам.
Для экспериментов ученые использовали препарат «Фотосенс», который уже применяют в медицине. Его поместили внутрь альбуминовых частиц размером 100 нанометров. Оказалось, что такая упаковка помогает лекарству лучше проникать в клетки и дольше сохранять активность. Кроме того, меняется сам механизм работы. Вместо того чтобы просто разрушать раковую клетку изнутри, новый подход заставляет ее гибнуть иначе. Это может активировать иммунный ответ организма.