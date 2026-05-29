Спрос на пятизвездочные отели в Адлере вырос на 31%

Спрос на пятизвездочные отели в Адлере в 2026 году вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представили сервис онлайн-бронирования «Островок» и девелоперская компания Gravion. По данным аналитиков, динамика в Адлере оказалась значительно выше средних показателей по Краснодарскому краю, где рост спроса на гостиницы категории «пять звезд» составил 9%.

Эксперты отмечают, что сегмент премиального размещения в регионе продолжает оставаться относительно небольшим. На долю пятизвездочных объектов приходится около 4% всех бронирований в Краснодарском крае. Основной объем рынка по-прежнему формируют гостиницы категории «три» и «четыре звезды», на которые приходится около 30% бронирований.

По словам управляющего директора сервиса «Островок» Ирины Козловой, в России продолжает увеличиваться число туристов, ориентированных на высокий уровень сервиса и качественную инфраструктуру. Если в 2024 году доля обеспеченных путешественников составляла 21% всех бронирований на платформе, то в 2025 году показатель вырос до 25%.

Эксперты связывают рост интереса к премиальному отдыху с изменением туристических предпочтений россиян. Из-за логистических и визовых ограничений часть туристов, ранее ориентированных на зарубежные поездки, стала активнее выбирать внутренние направления. Дополнительное влияние оказывает увеличение въездного туризма. По данным аналитиков, туристы из стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии чаще выбирают объекты высокого уровня и тратят на отдых больше среднего.

При этом предложение гостиниц категории «пять звезд» в стране остается ограниченным. В компании отмечают, что Сочи и Адлер сегодня остаются одними из немногих круглогодичных курортов России, способных предложить разнообразную инфраструктуру и высокий уровень сервиса для требовательной аудитории.

Управляющий партнер девелоперской компании Gravion Юрий Неманежин отметил, что интерес к качественным объектам размещения продолжает поддерживать инвестиционную активность в гостиничном секторе. В Сочи продолжается строительство нового гостиничного комплекса «Cosmos Selection Сочи Сиалия Резорт», который реализуют в статусе масштабного инвестиционного проекта.

По данным «Островка», Краснодарский край сохраняет позиции одного из самых востребованных регионов страны для премиального отдыха. На летний сезон 2026 года на регион приходится 15% всех бронирований пятизвездочных гостиниц по России. Сочи входит в тройку самых популярных направлений наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, а туристы в среднем бронируют размещение в luxury-отелях на четыре ночи.

Мария Удовик