В Анапе открылся первый в РФ отель тайского бренда Dusit Thani за 3,3 млрд рублей

В Анапе открылся Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa 5* — первый в России отель международного бренда Dusit Thani и новый флагман премиального кластера всесезонного спа-курорта Miracleon. Инвестиции в проект составили 3,3 млрд руб., передает корреспондент «Ъ-Кубань» с церемонии открытия отеля.

Отель расположен на первой береговой линии и нацелен на аудиторию, ориентированную на приватность, персонализированный сервис, гастрономию и wellness-форматы. Инвестиции в проект составили 3,3 млрд руб. Строительство началось в 2024 году и завершилось в апреле 2026-го, официальное открытие состоялось 1 мая, торжественная церемония — 29 мая.

Номерной фонд включает 182 номера площадью от 45 до 180 кв. м, все — с панорамным видом на море. Интерьеры выполнены в светлой природной гамме с использованием натурального камня, дерева, травертина и мрамора, с отсылками к эстетике Таиланда. В оснащении — косметика Aqua di Parma, системы Smart TV, беспроводные зарядные устройства и премиальный текстиль.

Гостям доступны пять категорий размещения, включая делюксы, люксы с общими и приватными подогреваемыми бассейнами, а также президентские апартаменты, расположенные на верхнем этаже комплекса. Архитектурное решение выполнено в футуристичной стилистике с панорамным остеклением и ориентацией всей инфраструктуры в сторону моря. Одним из ключевых элементов стали круглогодичные подогреваемые бассейны на крыше.

В инфраструктуру отеля включены батлер- и консьерж-сервис, гольф-кары для перемещения по территории и пляжу, а также зарядные станции для электромобилей. Дорога до собственного пляжа Miracleon Beach занимает несколько минут. Отель также принимает иностранных гостей и обеспечивает их регистрацию.

