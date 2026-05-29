На курорте «Архыз» 1 июня пройдет праздник «Горная страна детства»

В программе — танцевальный флешмоб, шоу мыльных пузырей и скидка на билеты на «канатку»

Всесезонный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии 1 июня проведет праздник «Горная страна детства», приуроченный к Международному дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Программа праздника «Горная страна детства» рассчитана на семейную аудиторию и будет проходить на площади «Романтик» у нижней станции канатной дороги на центральной площади туристической деревни Романтик с 11:00 до 15:00. В рамках специальной праздничной программы территория курорта превратится в единую интерактивную игровую зону. Участникам детских активностей будут выдаваться бумажные жетоны с логотипом курорта, которые можно использовать для доступа к развлекательным сервисам: батутным комплексам, точкам продажи сладкой ваты и попкорна.

В программе мероприятия организаторы праздника предусмотрели сразу несколько тематических зон:

Фотозоны «Воздушный шар» и «Хранитель мечты» — площадки для съемки с тематическим реквизитом и ростовыми куклами;

Мастер-класс «Частичка Архыза» — занятие по росписи бейсболок;

Аквагрим — нанесение тематических рисунков и декоративных элементов;

Батутные комплексы «Облачный замок» и «Сфера желаний»;

Сценическая программа — веселые старты, танцевальный флешмоб, шоу мыльных пузырей с интервалом 20 минут.

С 30 мая по 1 июня 2026 года курорт анонсировал специальные условия для посетителей: при единовременной покупке четырех прогулочных билетов на канатную дорогу предоставляется скидка 20%. Дополнительно действует: при единовременной покупке одного взрослого и одного детского прогулочного билета в одном чеке, вы получаете 20% скидку на взрослый билет. Условие действует при оформлении чека на одну транзакцию. Дополнительно партнеры курорта планируют предложить скидки на летние развлекательные сервисы. Детали предложений будут опубликованы в отдельных анонсах.

Всесезонный курорт «Архыз» расположен в Карачаево-Черкесии, входит в число всесезонных туристических кластеров Северного Кавказа. Инфраструктура включает горнолыжные трассы, канатные дороги, гостиничные комплексы и объекты досуга .

