За два года объем строительства объектов соцсферы в Сочи вырос на 33%

Объем строительства объектов социальной сферы в Сочи за последние два года вырос на 33%. Об этом глава города Андрей Прошунин рассказал журналистам в рамках летнего пресс-тура «Выбирай Сочи 2026».

С 2016 года в Сочи построили 12 школ, 10 детских садов и четыре многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Социальное строительство остается одним из ключевых направлений развития курорта, отметил Прошунин. Работа продолжается во всех районах города.

Сегодня в Сочи одновременно реализуются 11 социальных объектов на разных этапах строительства. В их числе семь школ более чем на 4,6 тыс. мест, два детских сада на 330 мест и два многоквартирных дома.

В 2026 году на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделили более 355 млн руб. из муниципального и краевого бюджетов. Средства пойдут на капитальный ремонт и обновление инфраструктуры.

В 2026 году новая школа на 801 место на Сухумском шоссе в Хостинском районе готовится принять учеников. Также получили разрешение на ввод школ в микрорайоне Соболевка и на улице Ясногорской в Хостинском районе. Ведется проектирование новых объектов в микрорайоне Орел-Изумруд, поселке Уч-Дере и на улице Пирогова.

Получили разрешение на строительство школы на улице Яна Фабрициуса. В селе Эсто-Садок завершили проектирование школы-лицея на 1,1 тыс. мест площадью более 8 тыс. кв. .

На улице Фадеева получили разрешение на строительство детского сада на 155 мест. Проектом предусмотрено здание площадью более 3 тыс. кв. м, игровые и спортивные площадки.

Этим летом в Сочи начнется капитальный ремонт школы №49 с полным обновлением материально-технического оснащения. Также перед учебным годом проведут обновление кровель, ремонт санузлов и укрытий, благоустройство территорий, модернизацию спортивной инфраструктуры и мероприятия по антитеррористической защищенности, включая ремонт видеонаблюдения и ограждений.

Мария Удовик