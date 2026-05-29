Песков назвал Европу участником конфликта с Россией на стороне Украины

Европа остается стороной конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, из-за оказания поддержки Киеву европейские страны не могут выступать посредником в мирных переговорах.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество никак»,— сказал господин Песков (цитата по «Интерфаксу»).

На уточняющий вопрос, отказалась бы Россия от посредничества Европы, представитель президента РФ ответил утвердительно: «Ну конечно. Если они воюют на стороне Украины».

При этом Дмитрий Песков назвал положительным тот факт, что Европа выбирает, кто может начать диалог с Россией. Он считает, что было «большой глупостью» прекратить контакты с российской стороной. Однако он уточнил, что со стороны Европы «пока никто ничего не предлагает».

Владимир Путин говорил, что «для него лично предпочтительнее» в качестве переговорщика был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Однако его кандидатуру отвергли глава европейской дипломатии Кая Каллас и само правительство ФРГ. Среди других возможных претендентов называли экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Финляндии Александра Стубба.

