Прямой скоростной поезд Москва — Рыбинск могут запустить в 2027 году

В 2027 году будет запущен скоростной двухэтажный поезд, который свяжет Москву, Ярославль и Рыбинск. Об этом сообщила депутат Ярославской областной думы Яна Карушкина в своих соцсетях.

Время в пути составит 5 часов. Сейчас прямой поезд из Рыбинска в Москву идет через Углич более 12 часов. Быстрее доехать через Ярославль, но прямого поезда нет, так как участок до Рыбинска не электрифицирован. По словам госпожи Карушкиной, на эти работы нужно 10-15 млрд руб.

«Достигнута договоренность с министром транспорта России Андреем Никитиным и заместителем гендиректора РЖД Иваном Колесниковым о развитии ж/д сообщения между Рыбинском и Москвой. Работы будут реализованы в рамках федерального нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Сейчас есть технические вопросы, которые РЖД необходимо проработать. И уже в 2027 году Рыбинск и Москва станут ближе»,— написала депутат.

