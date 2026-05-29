Попали под стресс

В Краснодарском крае число специалистов, предлагающих на онлайн-платформах услуги частных психологов, выросло на 46%, а количество организаций в сфере психического здоровья увеличилось в три раза — с 7 до 22. Средняя стоимость часовой консультации в регионе начинается от 3 тыс. руб. Участники рынка фиксируют рост тревожных расстройств у клиентов. При этом сами клиенты становятся требовательнее к образованию и опыту специалистов.

По подсчетам онлайн-сервиса по подбору психологов Alter на апрель 2026 года, количество специалистов из Краснодарского края за год на платформе выросло на 46% — с 35 до 51. Большинство работают в Краснодаре (33), еще десять — в Сочи, четыре — в Анапе, по два — в Армавире и Геленджике. В сервисе подчеркивают: только за 2025 год попытались пройти регистрацию 98 психологов из края. Однако в сервисе «Ясно» зафиксировали сокращение на 21% — с 418 до 329. Комьюнити-директор сервиса Екатерина Артеменко пояснила, что 385 из 418 экспертов продолжили работу, изменив геолокацию: 32 указали Ростов-на-Дону, 30 — Москву, 15 — Волгоград, 12 — Санкт-Петербург, 23 — локации за пределами России. Это связано с инструментами защиты приватности и сменой маршрутизации трафика. Массового оттока, по ее словам, нет.

Как подсчитали в «Контур.Фокус», количество организаций в сфере психического здоровья на Кубани за год увеличилось в три раза — с 7 до 22 единиц. Согласно данным «Авито Услуг», средняя стоимость часовой консультации психолога на Кубани начинается от 3 тыс. руб. По оценкам директора клиники «Метод» Евгения Бондаря, стоимость консультаций зависит от уровня специалистов: от 2 тыс. руб. у начинающих до 6–7 тыс. руб. у опытных психотерапевтов.

Краснодарский психотерапевт Игорь Новицкий рассказал, что за год выросло число обращений с тревожными состояниями, паническими атаками, апатией и нарушениями сна. Часто обращаются пациенты на антидепрессантах, но жалуются не на классическую депрессию, а на ощущение постоянного напряжения. Растет число пациентов с психосоматикой.

Специалист по педагогическому консультированию, коррекции эмоциональных состояний у детей клиники Глазуновой Дарья Ким отмечает влияние внешних факторов: отключение мобильного интернета, рост цен меняют привычки и комфорт людей. Уровень неопределенности вырос, что усиливает тревогу. Преобладание общения в соцсетях создает трудности в офлайн-коммуникации, особенно у подростков. Среди частых жалоб — хронический стресс, выгорание, потеря контроля. Клиентов интересует, как сохранять стабильность в кризисных ситуациях, они жалуются на сложности с мотивацией.

Появились и новые психологические проблемы: состояние после возвращения из зоны боевых действий, а также телефонная и интернет-зависимость у младших школьников, отмечает Игорь Новицкий.

По наблюдениям Дарьи Ким, из-за обилия психоконтента в соцсетях клиенты нередко приходят с ложными диагнозами. Пользователи видят «пять признаков синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)» в видео и примеряют их на себя. Появилась тенденция искать специалиста по конкретным критериям. Но иногда при диагностике выявляется другое нарушение, отмечает собеседница издания.

По словам Евгения Бондаря, соотношение женщин и мужчин — 70/30 в пользу женщин. Однако психологический барьер у мужчин снижается: Игорь Новицкий отмечает, что мужчины стали обращаться чаще, чем 5–6 лет назад,— с проблемами стресса, нарушениями сна, снижением работоспособности, истощением, различными зависимостями, сложностями в карьере. Возрастное ядро — 25–45 лет. В практике Дарьи Ким преобладают подростки 12–17 лет, молодые люди 22–25 лет и клиенты 30–45 лет. Подростковая аудитория растет: родители раньше замечают проблемы, да и дети сами просят о помощи.

«Преобладают очные встречи — 70% против 30% онлайн»,— отмечает Дарья Ким. По ее словам, онлайн удобен для иногородних и тех, кто экономит время, но многие устают от цифровой среды и приходят ради живого контакта.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост обращений в регионе и в стране в целом: по словам Игоря Новицкого, психологическая помощь постепенно становится частью культуры заботы о себе, а уровень хронического стресса в обществе остается высоким. Однако клиенты становятся требовательнее к образованию и опыту специалистов. Как считает Евгений Бондарь, краткосрочные курсы не закрывают потребность в квалифицированных кадрах.

Алина Зорина