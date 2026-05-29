Суд подтвердил передачу 191 газопровода из собственности «Даггаза» муниципалитетам Дагестана

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Дагестана об изъятии у ОАО «Даггаз» 191 газопровода низкого давления и передаче их в собственность муниципальных образований республики. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

С иском в суд обратилась прокуратура Дагестана. Надзорное ведомство потребовало вернуть муниципалитетам газопроводы, расположенные в городах Дербент, Избербаш, Кизилюрт, Хасавюрт, Кизляр, Каспийск, Южно-Сухокумск, а также в ряде районов республики. Прокуратура настаивала, что право собственности на эти объекты было зарегистрировано за «Даггазом» незаконно.

Компания утверждала, что спорные объекты перешли ей в собственность в ходе приватизации в 1990-х годах. Однако суды двух инстанций пришли к выводу, что документы не подтверждают включение газопроводов в план приватизации предприятия. В частности, в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства постановки объектов на баланс предприятия и их передачи в состав приватизируемого имущества.

Апелляционная инстанция также указала, что спорные газопроводы относятся к объектам, ограниченным в обороте, и в соответствии с законодательством должны находиться в муниципальной собственности.

В результате апелляционная жалоба ОАО «Даггаз» оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Компания сохраняет право обжаловать постановление в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.

Валерий Климов