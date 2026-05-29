В суд поступило дело экс-министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова

На рассмотрение Центрального райсуда Кемерово поступило уголовное дело бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, которому вменяется в вину 11 эпизодов получения взяток (ст. 290 УК РФ). На заседании 3 июня будет рассматриваться вопрос о продлении срока ареста бывшего чиновника, указывается в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Беглов

Фото: Центральный районный суд г. Кемерово Дмитрий Беглов

Фото: Центральный районный суд г. Кемерово

Сам судебный процесс, по данным источника «Ъ-Сибирь», пройдет в особом (упрощенном) порядке, поскольку бывший министр заключил соглашение о сотрудничестве, дающее право рассчитывать на более мягкий срок.

Как писал «Ъ-Сибирь», летом 2025 года силовики задержали экс-главу регионального минздрава Дмитрия Беглова по делу о коррупции. По информации источников, в период своего руководства министерством чиновник получал взятки от поставщиков медоборудования за содействие в заключении договоров, их своевременную оплату и общее покровительство. Сумму взяток правоохранители не указывают. В региональном управлении Следственного комитета России отказались от комментариев.

В марте 2026 года суд удовлетворил иск прокурора Кемеровской области Александра Блошкина об обращении в доход государства имущества Дмитрия Беглова, приобретенного на неподтвержденные доходы. Государству отошли активы общей стоимостью свыше 100 млн руб., в частности, жилой дом площадью 256,2 кв. м, BMW X6 xDrive40i M Sport, коллекция дорогостоящих часов (Rolex, Cartier, Bulgari, Patek Philippe), дамская сумочка Chanel за 1 млн руб., кольцо и крупная сумма наличных.

Илья Николаев