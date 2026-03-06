Суд конфисковал активы экс-главы минздрава Кузбасса на 100 млн рублей

Суд удовлетворил иск прокурора Кемеровской области Александра Блошкина об обращении в доход государства имущества бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, приобретенного на неподтвержденные доходы.

Фото: Центральный районный суд г. Кемерово Дмитрий Беглов

«Проведенной надзорным ведомством проверкой установлено, что в собственности экс-чиновника, членов его семьи и аффилированных ему лиц имелись дом, автомобиль премиум-класса, дорогостоящие часы, украшения и иные аксессуары. При этом его официальные доходы не позволяли приобрести законным путем данное имущество и предметы роскоши, стоимость которых эксперты оценили более чем в 100 млн руб.», — рассказала официальный представитель облпрокуратуры Анжелика Юстюгова.

Государству отошли жилой дом площадью 256,2 кв. м, BMW X6 xDrive40i M Sport, коллекция дорогостоящих часов (Rolex, Cartier, Bulgari, Patek Philippe), дамская сумочка Chanel стоимостью около 1 млн руб., кольцо и крупная сумма наличных.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне 2025 года силовики задержали бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова. Следственный комитет возбудил в отношении экс-чиновника уголовное дело о взятках, оно насчитывает несколько эпизодов.

