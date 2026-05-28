Даниил Исаев не стал лучшим вратарем сезона КХЛ

Голкипер ярославского ХК «Локомотив» Даниил Исаев не получил приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона. Итоги голосования представителей клуба объявили на церемонии закрытия сезона КХЛ 2025/2026.

Лучшим вратарем стал вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков. По итогам регулярного чемпионата у него было больше побед, чем у других голкиперов. В плей-офф Серебряков одержал 11 побед в 17 матчах, 93,6% отраженных бросков.

За Никиту Серебрякова отдали 42 голоса, за Даниила Исаева — 34. Исаев защищал ворота «Локомотива» три финала подряд, два из которых завершились победой ярославской команды. Исаев признан самым ценным игроком минувшего плей-офф, сообщал «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова