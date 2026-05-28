Президент «Локомотива» стал лучшим руководителем хоккейного клуба КХЛ
Президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев получил приз имени Валентина Сыча как лучший руководитель хоккейного клуба. Трофей был вручен на церемонии закрытия сезона КХЛ 2025/2026.
«Я лично знал Валентина Сыча, мы сотрудничали. Он был масштабной личностью, ставил высокие цели и решал трудные задачи. Получить приз его имени, пусть и в очередной раз, очень приятно и почетно. Такие призы всегда являются результатом работы многих сотрудников, коллег, спонсоров, болельщиков. Это наша общая победа»,— сказал господин Яковлев на церемонии.
В минувшем сезоне впервые в истории российского хоккея команды одной клубной системы выиграли два кубка: «Локомотив» — Кубок Гагарина (КХЛ), «Локо» — Кубок Харламова (МХЛ).
«Ъ-Ярославль» сообщал, что Юрий Яковлев станет почетным гражданином Ярославской области.
В качестве президента клуба Юрий Яковлев возглавил ярославское «Торпедо» (это название «Локомотив» носил до 2000 года) в 1990 году. В частности, за эти годы ярославцы трижды становились чемпионами России (1997, 2002, 2003) и дважды обладателями Кубка Гагарина (2025, 2026).