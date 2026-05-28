Президент «Локомотива» станет почетным гражданином Ярославской области

Ярославская областная дума согласовала кандидатуру президента ХК «Локомотив» Юрия Яковлева для присвоения ему звания «Почетный гражданин Ярославской области». Решение было принято 28 мая на заседании думы.

Господину Яковлеву присвоят звание «за высокие достижения в области развития спорта, высокое профессиональное мастерство и иную деятельность, способствующую улучшению жизни населения Ярославской области, обеспечению ее благополучия и процветания». Процедуру завершит указ губернатора.

В качестве президента клуба Юрий Яковлев возглавил ярославское «Торпедо» (это название «Локомотив» носил до 2000 года) в 1990 году. В частности, за эти годы ярославцы трижды становились чемпионами России (1997, 2002, 2003) и дважды обладателями Кубка Гагарина (2025, 2026).

«Им была проделана огромная работа по созданию инфраструктуры хоккейного клуба, направленная на воспитание и подготовку хоккеистов самого высокого уровня»,— указывается в характеристике, представленной в думу.

О планах по присвоению Юрию Яковлеву статуса почетного гражданина Ярославской области губернатор Михаил Евраев сообщил во время чемпионского парада, посвященного второй победе «Локомотива» в Кубке Гагарина.

Алла Чижова