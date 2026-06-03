Родовое гнездо: современная концепция

Наибольший интерес к этому типу недвижимости наблюдается в регионах, где исторически сформировались самые значительные традиции усадебной жизни, сохранилось культурно-историческое наследие, связанное с усадьбами и их владельцами. Что такое русская усадьба XXI века? Собственная версия ответа есть у архитектурно-строительной компании Starkwood, которая работает на рынке премиального деревянного домостроения и в рамках особого направления «Старково» занимается строительством домов в стиле классической усадебной архитектуры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: STARKWOOD Фото: STARKWOOD Фото: STARKWOOD Фото: STARKWOOD Фото: STARKWOOD Фото: STARKWOOD Фото: STARKWOOD Следующая фотография 1 / 7 Фото: STARKWOOD Фото: STARKWOOD Фото: STARKWOOD Фото: STARKWOOD Фото: STARKWOOD Фото: STARKWOOD Фото: STARKWOOD

Русская усадьба — культурный феномен, отсылающий в первую очередь к дворянским имениям в царской России. В историю русской культуры вошли усадьбы Шереметевых, Воронцовых, Разумовских, Меншиковых, Мамонтовых, Демидовых. Архитектурные решения для них создавали выдающиеся зодчие: Савва Чевакинский, Василий Стасов, Николай Львов, Андрей Штакеншнейдер и многие другие.

В Российской империи поместья передавалась по наследству из поколения в поколение — вместе с семейными реликвиями, традициями, историями. Большинству россиян усадьбы знакомы в первую очередь по литературе и кинематографу: после революции 1917 года большая часть загородных домов аристократов и помещиков была уничтожена.

Словарь Владимира Даля определяет усадьбу как «господский дом на селе со всеми ухожами (хозяйственными угодьями.— «Коммерсантъ Стиль Клуб»), садом, огородом и прочим». Самые известные расположены в дворцовых пригородах обеих столиц: Петергофе и Павловске, Кусково и Архангельском.

Безусловно, в происхождении слова, его этимологии раскрывается более развернутая трактовка понятия «усадьба». Оно происходит от корня «усад», имевшего значение выделенного участка, определенного места, куда усадили, но главным образом — обжитого, освоенного. В этом смысле усадьба, как культурное явление, никогда не прерывала своей истории в России.

Центром русской усадьбы традиционно являлся главный усадебный дом, вокруг которого располагался комплекс жилых и хозяйственных построек. Все объекты образовывали единый архитектурный ансамбль, неотъемлемой составляющей которого был и ландшафтный дизайн. Классические русские усадьбы строились из дерева — универсального природного материала, в котором гармонично раскрываются художественные замыслы в самых разных стилях. Отметим, что дерево и сегодня остается главным материалом загородного строительства.

В современной жизни интерес к усадебной культуре в ее многогранных и разнообразных проявлениях звучит все более ярко — не только через призму архитектурных и ландшафтных решений, но и в разрезе образа жизни.

Сегодня в России философия усадебной жизни звучит в унисон со стремлением все большего числа людей вести осознанный, безопасный и комфортный образ жизни на природе в собственном загородном доме. Усадьба становится территорией, где во всей полноте могут реализоваться выбранные жизненные сценарии и раскрыться сразу несколько значимых социальных ролей.

Как может выглядеть усадьба XXI века? Современную философию усадебной жизни развивает строительная компания Starkwood в рамках уникального направления деятельности — «Старково». Этот проект опирается на лучшие традиции русской загородной архитектуры и богатое историческое наследие, продуманно и деликатно интегрируя в концепцию усадьбы технологические новшества. В компании собрали целую команду историков, архитекторов, высококвалифицированных строителей и специалистов по реставрации. Цель инициативы — возрождение русской загородной культуры по всей стране, а также популяризация философии современной жизни на природе через концепцию русской усадьбы нового поколения, родового гнезда, основанного нашими современниками, где будут жить несколько следующих поколений семьи.

Проект «Старково» — это современные усадьбы, вдохновленные историческими исследованиями, которые опираются на современные технологии и строительные материалы. В приоритете экологичный и безопасный клееный брус из ели. Starkwood располагает и собственным производством домов из клееного бруса, что позволяет создавать любые по масштабам и архитектурным концепциям проекты. У компании есть возможность производить брус различных размеров в зависимости от архитектурных и планировочных характеристик будущего дома. Наличие собственного столярного производства ведет к созданию цельного образа усадьбы, где внешний облик созвучен внутреннему содержанию и интерьерной концепции. Стоит отметить, что каждое здание от Starkwood на 70–80% — материалы одной компании: стены, окна, двери, террасы, мебель и другие элементы внутренней отделки.

В рамках проекта «Старково» можно как построить современную русскую усадьбу из клееного бруса по индивидуально-разработанному проекту, так и выбрать из уже завершенных с различными концепциями и площадями.

Флагманский проект современной русской усадьбы — имение под названием «Старково». Проект вдохновлен дворцово-парковым комплексом Знаменское-Раёк под Торжком в Тверской области. Двухэтажное родовое гнездо состоит из основного здания и примыкающих к нему флигелей общей площадью 1,6 тыс. кв. м.

Имение встречает входящего торжественным центральным входом с колоннадой. Первый этаж главного здания поделен на две части. В светской расположены большая гостиная и столовая для званых обедов, а в приватной находятся кухня, а также буфетная и семейная столовая. Большие хозяйские покои на втором этаже в центральной части усадьбы выходят на балкон. На втором этаже есть еще одна большая спальня для гостей. От центрального холла отходят две галереи: одна ведет в отдельный гостевой флигель с пятью спальнями, вторая — во флигель, где располагаются детские спальни и игровая зона.

Резиденция «Дальний берег» предназначена для семьи из четырех человек. Образ жизни будущих владельцев предполагает насыщенную светскую жизнь: в планировке дома предусмотрена галерея, где можно принимать гостей и проводить приемы и праздники, а также оранжерея, кабинет главы семьи, библиотека. На втором этаже расположены большие хозяйские покои. Прототипом для этого проекта послужила историческая усадьба Горки, пример русского палладианства.

Пример камерного проекта — усадьба «Старица», мотивы для создания которой подарило бывшее дворянское имение Захарово, где провел первые годы жизни Александр Сергеевич Пушкин. В одноэтажном доме площадью 187 кв. м есть гостиная, три спальни и терраса.

Новое современное поместье возводится сейчас в окрестностях Оптиной пустыни — мужского монастыря в Калужской области, ведущего свою историю с конца XIV века. Из окон усадьбы, расположенной на живописном участке с вековыми дубами и лесом у одной из границ открывается вид на легендарную обитель.

Двухэтажный дом из бруса площадью 313 кв. м имеет симметричную трехчастную структуру классической усадьбы. Он украшен классическими фронтонами по главному и парковому фасадам. Входная группа акцентирована пилястрами, а окна — небольшими профилированными карнизами, сандриками. Знаковый авторский штрих — витражные панорамные окна столовой — выглядит как реверанс в сторону стародачных мотивов начала ХХ века. Авторы проекта сумели гармонично вписать усадьбу в сложившийся архитектурный контекст, код построек монастыря.

Такую локацию и объект может выбрать семья, для которой фамильная история звучит в унисон с духовными и, в частности, православными ценностями. Истории усадеб «Старково» раскрывают впечатляющий потенциал, связанный с возрождением усадебной культуры в России. Понятие «дом» становится еще более глубоким, вдохновляющим и многомерным.

Галина Столярова