Спорт, культура, Петербург

Визуальный и культурный код Петербурга исторически сформировали классическая архитектура, дворцово-парковые ансамбли, строгая геометрия набережных. Как расширяет эту картину мира современный мегаполис? Прежде всего через многофункциональные пространства, которые становятся новыми архитектурными символами города и точками притяжения. Примером такого объекта, где ощущается пульс Северной столицы, стал стадион «Газпром Арена» на Крестовском острове. Первое десятилетие своей истории он встретил в статусе знакового, продемонстрировав, как органично и ярко масштабное спортивное строение может интегрироваться в жизнь культурной столицы.

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Выбор локации для строительства современной арены был стратегическим: западная стрелка Крестовского острова исторически главный спортивный кластер города. С 1950 по 2006 год здесь располагался знаменитый стадион имени С. М. Кирова — памятник архитектуры советского конструктивизма, возведенный по проекту Александра Никольского на искусственном холме, гармонично вписанном в ландшафт Приморского парка Победы. Для многих горожан поход на стадион Кирова стал традицией: долгая прогулка по тенистым аллеям парка, чтение газет на трибунах и вид на Финский залив. Современная «Газпром Арена» сохранила пространственную логику проекта, оставшись главной высотной доминантой западной части острова.

Проект нового сооружения разработал всемирно известный японский архитектор Кисё Курокава. В основу концепции легла идея космического корабля, приземлившегося на берегах Балтики. Сходство с футуристическим звездолетом сооружению придают четыре мощных пилона-мачты, удерживающие кровлю, и плавные металлизированные изгибы фасада. Таким образом, преемственность места была сохранена: стадион остался на вершине исторического холма, но приобрел совершенно иной, ультрасовременный масштаб.

Главная отличительная черта «Газпром Арены» — ее круглогодичная функциональность, обусловленная сложным климатом Петербурга. Чтобы стадион мог эксплуатироваться вне зависимости от погодных капризов, инженеры внедрили ряд уникальных для России технологических решений. В их числе раздвижная крыша, состоящая из двух гигантских створок. Процесс их закрытия или открытия занимает около 15–20 минут. Это позволяет проводить любые мероприятия под открытым небом в теплые дни или полностью изолировать чашу стадиона от осадков и ветра в ненастную погоду.

Кроме того, внутри чаши функционирует мощная система климат-контроля. Даже в зимой или глубокой осенью стационарные обогревательные системы способны поддерживать постоянную температуру на уровне около +17 °C. Летом система работает на вентиляцию и охлаждение, обеспечивая приток свежего воздуха для десятков тысяч зрителей.

Гордость стадиона — выкатное поле. Профессиональный натуральный газон весом несколько тысяч тонн с помощью специальных электроприводов и воздушной подушки может перемещаться за пределы сооружения. Таким образом травяное покрытие получает достаточное количество естественного света и воздуха, что позволяет поддерживать его во время проведения масштабных мероприятий за рамками спортивной повестки: концертов, выставок, фестивалей.

«Газпром Арена» — это не просто триумф инженерной мысли, но и эпицентр ярких эмоций. Домашние матчи футбольного клуба «Зенит» давно переросли формат обычных соревнований, превратившись в настоящий спортивный праздник для жителей и гостей Петербурга. Уникальная предматчевая программа превращает стадион в огромную развлекательную площадку за несколько часов до стартового свистка.

Масштабные концертные программы, тематические фотозоны, интерактивные аттракционы, мастер-классы для детей, разнообразные фудкорты — поход на футбол становится главным событием выходного дня, где каждый болельщик находит развлечение по вкусу.

Долгое время транспортная доступность Крестовского острова оставалась сложной. В советские годы основным видом транспорта, доставлявшим болельщиков к стадиону Кирова, был трамвай. Сегодня логистическая карта района полностью пересмотрена, что сделало арену доступной как для горожан, так и для туристов. Ближайшие станции метрополитена — «Зенит» (расположенная непосредственно у северного входа на территорию стадиона) и «Крестовский остров».

Путь от метро превратился в самостоятельный пешеходный маршрут. По дороге к стадиону гости могут оценить панорамные виды на Финский залив, вантовый мост Западного скоростного диаметра (ЗСД) и самый высокий небоскреб Европы — «Лахта Центр». Для тех, кто предпочитает альтернативные способы передвижения, вдоль набережных оборудованы велодорожки и зоны для движения на электросамокатах. Есть и парковочная зона для личного и общественного автотранспорта. Расположение арены связывает ее с другими крупными рекреационными зонами города: Центральным парком культуры и отдыха (ЦПКиО) на Елагином острове и парком 300-летия Санкт-Петербурга, к которому ведет Яхтенный пешеходный мост. Это позволяет включать посещение стадиона в протяженные летние туристические маршруты по северной части города.

Современные спортивные сооружения во всем мире давно вышли за рамки сугубо утилитарного использования. «Газпром Арена» — это не просто домашний стадион футбольного клуба «Зенит», но и крупнейшая многофункциональная площадка Северо-Запада России. Вместимость трибун составляет около 60 тыс. зрителей на футбольных матчах и увеличивается до 80 тыс. во время масштабных концертов, когда задействуется пространство поля. Стадион обладает подтвержденным международным статусом. Здесь проходили матчи Кубка конфедераций 2017 года, игры чемпионата мира по футболу — 2018 и матчи чемпионата Европы («Евро-2020»), перенесенного на 2021 год.

Мировые эксперты и спортивные организации не раз признавали арену одной из самых безопасных, комфортных и высокотехнологичных в Восточной Европе. Для петербуржцев визит сюда стал одним из любимых видов семейного и культурного досуга. Инфраструктура стадиона спроектирована таким образом, чтобы удовольствие от визита получили люди всех возрастов. Развитая сеть общественного питания, зоны отдыха, детские площадки и конференц-залы позволяют использовать объект для проведения самых разных мероприятий: от деловых форумов и технологических выставок до масштабных музыкальных шоу.

Летом, в сезон белых ночей, «Газпром Арена» и прилегающая к ней набережная становятся естественным продолжением городского общественного пространства, демонстрируя пример того, как крупный инфраструктурный объект становится гармоничной частью природного, архитектурного и культурного ландшафта города.

Татьяна Троянская