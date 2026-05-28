СМИ: Дмитрий Квартальнов станет наставником «Локомотива»

Дмитрий Квартальнов станет главным тренером ярославского ХК «Локомотив». Об этом сообщают профильные СМИ и журналисты, в частности «Спорт-Экспресс».

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Специалист подпишет контракт по схеме «1+1», уточняется в сообщениях. Официального подтверждения информации от клуба не прозвучало.

О том, что Квартальнов возглавит «Локомотив» в сезоне 2026/27, сообщали несколько профильных СМИ еще в январе 2026 года, во время регулярного чемпионата. Тогда Квартальнов опроверг информацию на послематчевой пресс-конференции.

Последние три сезона Дмитрий Квартальнов провел в минском «Динамо», в сухую проигравшем в минувшем четвертьфинале казанскому «Ак Барсу». До прихода в «Динамо» Квартальнов три сезона проработал в «Ак Барсе», а до него — два в «Локомотиве» (2017/18, 2018/19).

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что канадский специалист Боб Хартли не останется в «Локомотиве».

Алла Чижова