В Краснодаре работает водооткачивающая техника

В Краснодаре на фоне обильных осадков задействована водооткачивающая техника для ликвидации подтоплений на ряде городских улиц, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Насосные машины работают в наиболее проблемных точках, включая микрорайон Музыкальный, район железнодорожного моста на улице Переходной вблизи улицы Вишняковой, а также поселок Российский.

В связи с накоплением дождевой воды осложнено движение транспорта на улице Московской. Кроме того, из-за подтопления проезжей части и работы аварийно-спасательных служб временно перекрыто движение по улице Мусоргского.

Сотрудники ДПС также ограничили проезд по улице Одесской на участке от улицы Красной до улицы Коммунаров. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.

Ситуация на улично-дорожной сети находится под контролем специалистов Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Жителям при необходимости предлагается обращаться в экстренные службы по номеру 112, а также по телефонам для вызова водооткачивающей техники.

