Группа компаний ИНСИТИ объявила о старте строительства Парка Русского географического общества в Краснодаре

В столице Кубани группа компаний ИНСИТИ приступила к строительству Парка Русского географического общества (РГО). Открытие первой очереди запланировано на IV квартал 2027 года.

Фото: пресс-служба ГК ИНСИТИ девелопмент

В церемонии приняли участие глава Краснодара Евгений Наумов, учредитель ГК ИНСИТИ, заслуженный строитель Кубани, меценат Роман Саркисов, председатель Краснодарского регионального отделения РГО, почетный академик Российской академии художеств Иван Чайка, главный архитектор проекта, руководитель архитектурного бюро РОСА, лауреат Государственной премии РФ и премии Союзного государства в области литературы и искусства Константин Фомин, а также президент Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств РФ Василий Церетели.

Глава Краснодара Евгений Наумов выразил уверенность, что парк станет новой визитной карточкой города: «Спасибо всем, благодаря кому будет построен этот парк,— от авторов идеи до тех, кто будет реализовывать проект. Парк появится в развивающемся районе кубанской столицы, и это еще один пример комплексной застройки, показатель того, что мы живем в ногу со временем. В добрый путь».

Парк площадью 15 гектаров расположится в динамично развивающемся районе Краснодара. Концепция нового общественного пространства предполагает путешествие в пространстве и времени, знакомство с историей и культурным наследием России, а также изучение деятельности Русского географического общества. Парк станет площадкой для проведения фестивалей, выставок, кинопоказов и других социально значимых мероприятий федерального уровня.

Учредитель ГК ИНСИТИ Роман Саркисов отметил уникальность проекта: «Сегодня мы даем старт не просто строительству нового общественного пространства. В Краснодаре начинается история проекта, который, уверен, станет значимым как для города, так и для всей страны. Парк Русского географического общества — первый в России парк такого масштаба и такой идеи. Для нас большая честь реализовать этот проект. Как генеральный партнер, группа компаний ИНСИТИ берет на себя серьезную ответственность за результат. Мы понимаем, что такой парк должен быть выполнен качественно, продуманно и достойно того имени, которое он носит».

Русское географическое общество в 2025 году отметило 180-летие, а 2027 год объявлен Президентом РФ Годом географии. «Мы поставили амбициозную цель: сделать этот парк символом страны. Такого масштабного географического пространства нет не только в России, но и в мире»,— подчеркнул Иван Чайка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ИНСИТИ девелопмент Фото: пресс-служба ГК ИНСИТИ девелопмент

Как сообщил главный архитектор проекта Константин Фомин, в основе концепции парка — макет земного шара. На территории разместят порядка 40 объектов: тематические фонтаны, скульптурные композиции, именные аллеи, посвященные российским первооткрывателям и регионам страны. Одним из ключевых объектов станет первая в России скульптурная композиция, объединяющая 13 русских первооткрывателей из разных исторических периодов. Еще одна особенность проекта — более 2500 кв. метров водных пространств. Территория парка будет разделена на климатические зоны, в каждой из которых высадят растения из соответствующих регионов России, адаптированные под климат Краснодарского края.

Василий Церетели, президент Российской академии художеств, сообщил, что академия привлекает к реализации проекта лучших художников и скульпторов современности. Все скульптурные композиции и арт-объекты будут созданы под творческим контролем академии.

В настоящий момент строители приступили к подготовительным работам: завозу грунта для выравнивания вертикальной планировки, обустройству временных дорожек и строительного городка. Затем на территории смонтируют освещение и начнут земляные работы.

ООО "СЗ "ИНСИТИ К-2"