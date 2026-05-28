Концерт Димы Билана, «Палата бизнес-класса» и фильм о Майкле Джексоне

В выходные жители и гости Сочи смогут посетить много интересных мероприятий: послушать выступление Димы Билана, расслабиться на стендап-шоу, посетить экзотический попугариум или оценить киноновинки на больших экранах. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

29 мая, в 19:00 в Зале органной и камерной музыки имени Дебольской (Курортный проспект, 32) состоится второй концерт цикла «100 фортепианных шедевров». Исполнитель — заслуженный артист Краснодарского края пианист Денис Громов. В программе — сочинения Моцарта, Бетховена, Шумана, Шопена, Глинки, Чайковского и Рахманинова. Продолжительность концерта — около 2 часов.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

31 мая в 17:00 в Зале органной и камерной музыки имени Дебольской состоится концерт «От мессы до мюзикла». Исполнитель — обладатель премии «Органист года» Владимир Королевский. В программе: сочинения Франсуа Куперена, Иоганна Себастьяна Баха, Шарля-Мари Видора, а также обработки музыки Джоаккино Россини и Эндрю Ллойда-Уэббера. Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

31 мая в 20:00 в Сочи Парке (Олимпийский проспект, 21) состоится концерт Димы Билана в честь дня рождения парка. В программе — популярные песни с использованием световых и визуальных эффектов. Продолжительность концерта не указана.

Стоимость билета — от 3000 руб. (0+)

Какие спектакли посмотреть

31 мая, в 19:00 в Зимнем театре состоится спектакль «Палата бизнес-класса». Это комедия-фарс от сценариста Александра Коровкина («Бедная Настя»). Сюжет разворачивается в больничной палате, где оказываются бизнесмен и пожилой артист. В ролях: Сергей Рост, Светлана Пермякова, Георгий Мартиросян, Семен Стругачев, Татьяна Полонская, Виктория Заболотная, Дмитрий Аверин. Режиссер — Семен Стругачев, продолжительность спектакля — 150 минут.

Стоимость билета — от 1500 руб. (16+)

Что смотреть в кино

С 28 мая в кинотеатрах Сочи показывают фильм «Майкл» режиссера Антуана Фукуа. Это биографическая драма о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. В главной роли — Колман Доминго. Продолжительность фильма — 130 минут.

Стоимость билета — от 350 руб. (18+)

Также топ новинок пополняет фильм ужасов «Монахиня из Борли. Возвращение». Действие разворачивается в 1888–1900 годах: семья священника сталкивается с призраком монахини, который появляется в их доме и начинает овладевать матерью семейства. В ролях: Джулиан Гловер, Пэтси Кензит, Хелен Ледерер. Режиссер — Стивен М. Смит, продолжительность фильма — 88 минут.

Стоимость билета — от 670 руб. (18+)

С 28 мая в кинотеатре «МореМолл» показывают фильм «Мечтать не вредно». Двое парней, работающих продавцом и уборщиком, решают стать спортивными агентами, хотя у них нет связей и денег. Режиссер — Антони Марсьяно, в ролях: Жан-Паскаль Зади, Рафаэль Кенар, Магали Лангре. Продолжительность фильма — 121 минута. Сеансы по расписанию кинотеатра.

Стоимость билета — от 570 руб. (16+)

С 28 мая в кинотеатре «МореМолл» показывают фильм «Убийственная вечеринка». Молодой юрист Мехди приезжает на лето на роскошную виллу, где между членами семьи и смотрителями вспыхивает конфликт, который ему не удается уладить. Режиссер — Антони Кордье, в ролях: Лоран Лафитт, Элоди Буше, Рамзи Бедиа. Продолжительность фильма — 95 минут. Сеансы по расписанию кинотеатра.

Стоимость билета — от 670 руб. (18+)

В субботу, 30 мая в кинотеатре «МореМолл» покажут фильм «Питер FM» режиссера Оксаны Бычковой. Радиоведущая Маша и архитектор Максим знакомятся по телефону после того, как она теряет телефон. В ролях: Екатерина Федулова, Евгений Цыганов, Алексей Барабаш. Продолжительность фильма — 86 минут. Сеанс по расписанию кинотеатра.

Стоимость билета — от 820 руб. (12+)

Выходные можно завершить классикой кино. В воскресенье в кинотеатре «МореМолл» состоится показ фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» режиссера Квентина Тарантино. Объединенная версия двух частей рассказывает историю наемной убийцы по кличке Черная Мамба, которая после четырех лет комы начинает мстить членам банды Билла. В главных ролях: Ума Турман, Люси Лью, Вивика А. Фокс, Майкл Мэдсен, Дэрил Ханна, Дэвид Кэррадайн. Продолжительность фильма — 247 минут. Сеанс по расписанию кинотеатра.

Стоимость билета — от 820 руб. (18+)

Куда сходить еще

До середины июня в Большом Сочинском дельфинарии работает выставка «Попугариум». Посетители могут покормить и погладить попугаев. Дети до 10 лет допускаются только в сопровождении взрослого.

Стоимость билета — от 700 руб. (0+)

31 мая, в 20:00 в Red Buffet состоится сольный концерт Артура Шамгунова. Это шестое выступление комика, участника проектов Outside Stand Up, Stand Up на ТНТ и автора подкаста «Больно смешно». Продолжительность мероприятия не указана.

Стоимость билета — от 599 руб. (18+)

